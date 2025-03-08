Самуэльссон одержал шестую победу в карьере, у Джакомеля – 9-й подиум, у Йоханнеса Бо – 141-й

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон одержал шестую победу в карьере.

Сегодня Самуэльссон выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Всего у него 22 подиума (6-9-7).

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель. В его активе 9 подиумов (1-6-2).

Третьим стал норвежец Йоханнес Бо. Он поднялся на пьедестал в 141-й раз в карьере (90-25-26).