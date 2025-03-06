Кубок IBU. Дале-Шевдал, Кристиансен, Фрей, Баккен, Ботн, Фрацшер пробегут спринт
6 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
7-й этап
Отепя, Эстония
Мужчины
Спринт
Начало – 15:00 по московскому времени.
Старт-лист
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
4. Роман Реес (Германия)
10. Симон Кайзер (Германия)
12. Сондре Слеттемарк (Гренландия)
14. Исак Фрей (Норвегия)
19. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
22. Никола Романин (Италия)
25. Антон Иварссон (Швеция)
26. Якуб Штвртецки (Чехия)
27. Сиверт Баккен (Норвегия)
31. Лукас Фрацшер (Германия)
34. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
37. Франц Шазер (Германия)
41. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
80. Йорген Сетер (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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