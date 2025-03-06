1

Кубок IBU. Дале-Шевдал, Кристиансен, Фрей, Баккен, Ботн, Фрацшер пробегут спринт

6 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

7-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Спринт

Начало – 15:00 по московскому времени.

Старт-лист

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

4. Роман Реес (Германия)

10. Симон Кайзер (Германия)

12. Сондре Слеттемарк (Гренландия)

14. Исак Фрей (Норвегия)

19. Тео Гиро-Пуайо (Франция)

22. Никола Романин (Италия)

25. Антон Иварссон (Швеция)

26. Якуб Штвртецки (Чехия)

27. Сиверт Баккен (Норвегия)

31. Лукас Фрацшер (Германия)

34. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

37. Франц Шазер (Германия)

41. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

80. Йорген Сетер (Норвегия)

Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок IBU
Тео Гиро-Пуайо
logoСондре Слеттемарк
Франц Шазер
logoСиверт Гутторм Баккен
logoсборная Германии
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЯкуб Штвртецки
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
Антон Иварссон
logoСимон Кайзер
Исак Фрей
Йохан-Олав Ботн
сборная Гренландии
logoРоман Реес
Никола Романин
logoВетле Шостад Кристиансен
Лукас Фрацшер
logoсборная Франции
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Чехии
Йорген Сетер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл большой масс-старт, Кайзер – 2-й, Фрей – 3-й, Кристиансен – 9-й
138 февраля, 10:37
Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл гонку преследования, Фрей – 2-й, Шоммер – 3-й, Кристиансен – 8-й
117 февраля, 12:19
Кубок IBU. Цобель победил в спринте, Баккен – 2-й, Шоммер – 3-й, Дале – 5-й, Кристиансен – 10-й
85 февраля, 11:45
Главные новости
Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
844 минуты назад
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
44 минуты назад
Карим Халили: «Перед сезоном у меня больше в приоритете было побороться за Кубок Содружества»
сегодня, 06:27
Финал Кубка России. Пролог. Сливко, Миронова, Дербушева, Сидоров, Бажин, Плицев выступят в дуэльной стрельбе
сегодня, 06:01
Кубок мира. Спринт. Райт стартует 36-м, Перро – 40-м, Лагрейд – 46-м, Фийон-Майе – 52-м, Йоханнес Бо – 56-м, Стремсхайм – 60-м
2сегодня, 05:50
Кубок IBU. Боте, Бене, Арнеклейв, Томингас, Эрдал, Вайдель выступят в спринте
вчера, 21:20
Чемпионат мира среди юниоров. Франция победила в женской эстафете, Норвегия – в мужской
2вчера, 18:00
Альфа-Банк в три раза увеличил призовой фонд Кубка России
3вчера, 14:16
Пуфф, Фихтнер, Таннхаймер, Гротиан, Шнайдер и Пройс вошли в состав сборной Германии на Кубок мира в Нове Место
24 марта, 21:10
Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Нове-Место из-за болезни
234 марта, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1сегодня, 06:07
Чемпионат мира среди юношей. Франция победила в мужской эстафете, Германия – в женской
44 марта, 20:24
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 марта, 06:11
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Норвегия и Германия победили в смешанных эстафетах
11 марта, 17:30
Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки
27 февраля, 20:42
Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках
27 февраля, 20:04
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Наталия Шевченко – 2-я, Смольская – 3-я
2423 февраля, 20:48
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский продолжает лидировать, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
2823 февраля, 20:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
422 февраля, 16:08
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
522 февраля, 15:46