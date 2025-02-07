Кубок IBU. Фрей, Баккен, Аспенес, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Реес, Фрацшер, Патурель выступят в масс-старте
8 февраля на Кубке IBU в Риднау пройдет мужской масс-старт на 60 человек.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
6-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины, большой масс-старт
Начало – 12.45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Исак Фрей (Норвегия)
2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия)
3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
6. Роман Реес (Германия)
7. Лукас Фрацшер (Германия)
8. Гаэтан Патурель (Франция)
9. Оскар Ломбардо (Франция)
10. Никола Романин (Италия)
11. Давид Цобель (Германия)
12. Симон Кайзер (Германия)
13. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
14. Ветле Паульсен (Норвегия)
15. Франц Шазер (Германия)...
18. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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