Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
С 6 по 9 марта пройдет этап Кубка IBU по биатлону в Отепя.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
7-й этап
Отепя, Эстония
Расписание гонок
6 марта, четверг
Спринт, женщины
11:40
Спринт, мужчины
15:00
8 марта, суббота
Гонка преследования, женщины
11:45
Гонка преследования, мужчины
14:30
9 марта, воскресенье
Большой масс-старт, женщины
12:45
Большой масс-старт, мужчины
15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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