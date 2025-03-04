Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя

С 6 по 9 марта пройдет этап Кубка IBU по биатлону в Отепя.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 7-й этап Отепя, Эстония Расписание гонок 6 марта, четверг Спринт, женщины 11:40 Спринт, мужчины 15:00 8 марта, суббота Гонка преследования, женщины 11:45 Гонка преследования, мужчины 14:30 9 марта, воскресенье Большой масс-старт, женщины 12:45 Большой масс-старт, мужчины 15:30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25