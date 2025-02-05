Кубок IBU. Цобель победил в спринте, Баккен – 2-й, Шоммер – 3-й, Дале – 5-й, Кристиансен – 10-й
Немец Давид Цобель выиграл спринт на этапе Кубка IBU по биатлону.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
6-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины
Спринт
1. Давид Цобель (Германия) – 23.43,8 (0)
2. Сиверт Баккен (Норвегия) – 2,9 (2)
3. Пол Шоммер (США) – 5,0 (1)
4. Антон Иварссон (Швеция) – 19,6 (1)
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22,7
6. Максим Макаров (Молдова) – 27,0 (1)
7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 27,4 (2)
8. Сондре Слеттемарк (Гренландия) – 37,3 (0)
9. Исак Фрей (Норвегия) – 38,4 (3)
10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 40,6 (3)
11. Лукас Фрацшер (Германия) – 42,4 (2)
12. Гаэтан Патурель (Франция) – 46,9 (2)
13. Оскар Ломбардо (Франция) – 53,8 (2)...
16. Сверре Аспенес (Норвегия) – 1.03,6 (4)...
35. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.50,2 (4)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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