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Кубок IBU. Цобель победил в спринте, Баккен – 2-й, Шоммер – 3-й, Дале – 5-й, Кристиансен – 10-й

Немец Давид Цобель выиграл спринт на этапе Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

6-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Мужчины 

Спринт

1. Давид Цобель (Германия) – 23.43,8 (0)

2. Сиверт Баккен (Норвегия) – 2,9 (2)

3. Пол Шоммер (США) – 5,0 (1)

4. Антон Иварссон (Швеция) – 19,6 (1)

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 22,7

6. Максим Макаров (Молдова) – 27,0 (1)

7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 27,4 (2)

8. Сондре Слеттемарк (Гренландия) – 37,3 (0)

9. Исак Фрей (Норвегия) – 38,4 (3)

10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 40,6 (3)

11. Лукас Фрацшер (Германия) – 42,4 (2)

12. Гаэтан Патурель (Франция) – 46,9 (2)

13. Оскар Ломбардо (Франция) – 53,8 (2)...

16. Сверре Аспенес (Норвегия) – 1.03,6 (4)...

35. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.50,2 (4)

Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
Лукас Фрацшер
результаты
Никола Романин
Оскар Ломбардо
Тео Гиро-Пуайо
logoсборная Румынии
logoПатрик Браунхофер
logoДмитрий Шамаев
logoЙоханнес Дале-Шевдал
Гаэтан Патурель
logoМалте Стефанссон
logoРоман Реес
logoДавид Цобель
logoСиверт Гутторм Баккен
logoсборная Швеции
Исак Фрей
logoКубок IBU
Реми Брутье
Сверре Дален Аспенес
Йохан-Олав Ботн
logoВетле Шостад Кристиансен
logoСимон Кайзер
logoсборная Германии
сборная Гренландии
logoсборная Молдовы
Максим Макаров
logoСондре Слеттемарк
logoсборная США
Антон Иварссон
logoПол Шоммер
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