Кубок IBU. Цобель, Баккен, Дале-Шевдал, Ботн, Фрей, Кристиансен, Фрацшер, Аспенес выступят в гонке преследования
Кубок IBU по биатлону-2024/25
6-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 13:00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Давид Цобель (Германия)
2. Сиверт Баккен (Норвегия) – 0,03
3. Пол Шоммер (США) – 0,05
4. Антон Иварссон (Швеция) – 0,20
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 0,23
6. Максим Макаров (Молдова) – 0,27
7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0,27
8. Сондре Слеттемарк (Гренландия) – 0,37
9. Исак Фрей (Норвегия) – 0,38
10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,41
11. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,42
12. Гаэтан Патурель (Франция) – 0,47
13. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,54
14. Гьон Штальдер (Швейцария) – 1,00
15. Франц Шазер (Германия) – 1,02
16. Сверре Аспенес (Норвегия) – 1,04...
20. Реми Брутье (Франция) – 1,23...
26. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1,36...
35. Патрик Браунхофер (Италия) – 1,50
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