Кубок IBU. Цобель, Баккен, Дале-Шевдал, Ботн, Фрей, Кристиансен, Фрацшер, Аспенес выступят в гонке преследования

Баккен, Фрей и Цобель пробегут гонку преследования на Кубке IBU в Риднау.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 6-й этап Риднау-валь-Риданна, Италия Мужчины Гонка преследования Начало – 13:00 по московскому времени. Старт-лист 1. Давид Цобель (Германия) 2. Сиверт Баккен (Норвегия) – 0,03 3. Пол Шоммер (США) – 0,05 4. Антон Иварссон (Швеция) – 0,20 5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 0,23 6. Максим Макаров (Молдова) – 0,27 7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0,27 8. Сондре Слеттемарк (Гренландия) – 0,37 9. Исак Фрей (Норвегия) – 0,38 10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,41 11. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,42 12. Гаэтан Патурель (Франция) – 0,47 13. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,54 14. Гьон Штальдер (Швейцария) – 1,00 15. Франц Шазер (Германия) – 1,02 16. Сверре Аспенес (Норвегия) – 1,04... 20. Реми Брутье (Франция) – 1,23... 26. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1,36... 35. Патрик Браунхофер (Италия) – 1,50 Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау