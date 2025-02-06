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Кубок IBU. Цобель, Баккен, Дале-Шевдал, Ботн, Фрей, Кристиансен, Фрацшер, Аспенес выступят в гонке преследования

Баккен, Фрей и Цобель пробегут гонку преследования на Кубке IBU в Риднау.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

6-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Мужчины 

Гонка преследования

Начало – 13:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Давид Цобель (Германия) 

2. Сиверт Баккен (Норвегия) – 0,03

3. Пол Шоммер (США) – 0,05

4. Антон Иварссон (Швеция) – 0,20

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 0,23

6. Максим Макаров (Молдова) – 0,27

7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0,27

8. Сондре Слеттемарк (Гренландия) – 0,37

9. Исак Фрей (Норвегия) – 0,38

10. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 0,41

11. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,42

12. Гаэтан Патурель (Франция) – 0,47

13. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,54

14. Гьон Штальдер (Швейцария) – 1,00

15. Франц Шазер (Германия) – 1,02

16. Сверре Аспенес (Норвегия) – 1,04...

20. Реми Брутье (Франция) – 1,23...

26. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1,36...

35. Патрик Браунхофер (Италия) – 1,50

Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Лукас Фрацшер
сборная Гренландии
Франц Шазер
Реми Брутье
logoПол Шоммер
Оскар Ломбардо
logoсборная Норвегии
logoСиверт Гутторм Баккен
Сверре Дален Аспенес
logoсборная Швейцарии
результаты
Антон Иварссон
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная США
logoПатрик Браунхофер
logoсборная Франции
Максим Макаров
logoВетле Шостад Кристиансен
logoДавид Цобель
Йохан-Олав Ботн
logoсборная Швеции
Тео Гиро-Пуайо
Исак Фрей
logoсборная Молдовы
logoСондре Слеттемарк
Гаэтан Патурель
logoКубок IBU
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logoГион Штальдер
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