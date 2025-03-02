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Поварницын о Кубке мира: «Мы по скорострельности начали сильно уступать. Считаю, что мы этот момент упустили»

Поварницын считает, что наши биатлонисты стреляют медленнее, чем на Кубке мира.

— Смотрели февральский чемпионат мира? В чем нужно прибавлять нашим биатлонистам, чтобы после возвращения на такие соревнования претендовать на медали?

— Однозначно надо пересмотреть свою скорострельность. Мы видим, насколько быстро там народ стреляет стойку. И при этом качественно. Надо в этом направлении двигаться. Считаю, что мы этот момент упустили.

То есть мы уходили уже где-то в скорострельность, но за эти три года, которые вне международных стартов проводим, мы по скорострельности начали сильно уступать. Да, у нас есть спортсмены, которые могут стрелять быстро, но в основной массе, я считаю, мы стреляем гораздо тише, чем там.

— Вы сейчас за сколько секунд стреляете?

— У меня на последних стартах средний ритм 26 секунд на стойке. Обычный мой ритм — 24 секунды. Сейчас чувствую, что трачу лишние две секунды до первого выстрела. Слишком много в этом году я ковырялся в ложе своей винтовки. И все-таки пришел к той же изготовке, что и раньше.

Но из-за этих изменений сейчас немножко не уверен в том, что делаю. В этом году планирую уйти от копания в инвентаре и прийти к одной модели и работать. Хватит уже заниматься копанием.

— Вредно это?

— По ходу сезона — да. Когда у тебя идет летняя подготовка, ты что-то переделываешь, добавляешь, убавляешь. А дальше уже вплоть до конца сезона, до марта, должен работать с той изготовкой, которая есть.

— Какую скорострельность хотели бы? В районе 20 секунд, как у лидеров на Кубке мира?

— У каждого свой ритм стрельбы. Я считаю, что для меня оптимальная стрельба — это 23 секунды. Это уже было бы быстро. Три секунды разницы с лучшими — не так критично, – рассказал Александр Поварницын.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Известия
logoЧемпионат мира по биатлону
logoАлександр Поварницын
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