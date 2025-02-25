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Кентен Фийон-Майе: «Уход братьев Бо снизит общий уровень. Больше не будет того, кто бы доминировал как Йоханнес»

Кентен Фийон-Майе высказался об уходе из спорта норвежцев Йоханнеса и Тарьея Бо.

Братья Бо завершат карьеру после окончания сезона-2024/25. 

«Они создали отличный имидж нашему виду спорта. На трассе царило ожесточенное соперничество, а за ее пределами – дружба. Время от времени они бросали нам вызов, поддразнивали нас. 

Их уход снизит общий уровень, несмотря на то, что появляются очень сильные молодые ребята, такие как Эрик Перро, который провел исключительный чемпионат мира, Томмазо Джакомель, другие норвежцы. Но больше не будет того, кто бы доминировал так, как это делал Йоханнес. 

Я с нетерпением жду возможности побывать в Осло на их последней гонке. Я бы хотел пробежать с ними последний круг», – сказал двукратный олимпийский чемпион француз Фийон-Майе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ledauphine
logoКентен Фийон-Майе
logoЙоханнес Бо
logoТарьей Бо
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
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