Чемпионат мира по биатлону-2025. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте, Понсилуома уступил 24 секунды, у Стремсхайма – лучшая скорострельность

Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в масс-старте на ЧМ, Стремсхайм – в стрельбе.

Чемпионат мира по биатлону-2025 Ленцерхайде, Швейцария Мужчины, масс-старт Лыжный ход 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34.06,0 2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24,0 3. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,6 4. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 31,9 5. Кэмпбелл Райт (США) – 36,5 6. Эрик Перро (Франция) – 45,6 7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 47,8 8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 53,3 9. Фабьен Клод (Франция) – 58,4 10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.19,0 11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.21,8 12. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.22,1 Скорострельность 1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.23,2 (1) 2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.25,2 (6) 3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.27,0 (3) 4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.29,4 (3) 5. Олли Хииденсало (Финляндия) – 1.32,5 (4) 6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.33,8 (4) 7. Эрик Перро (Франция) – 1.34,8 (3) 8. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.35,3 (2) 9. Яков Фак (Словения) – 1.36,5 (4) 10. Виталий Мандзын (Украина) – 1.37,0 (3) 11. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.37,6 (4) 12. Максим Жермен (США) – 1.37,7 (4)