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  • Чемпионат мира по биатлону-2025. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте, Понсилуома уступил 24 секунды, у Стремсхайма – лучшая скорострельность
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Чемпионат мира по биатлону-2025. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте, Понсилуома уступил 24 секунды, у Стремсхайма – лучшая скорострельность

Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в масс-старте на ЧМ, Стремсхайм – в стрельбе.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины, масс-старт

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34.06,0

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24,0

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,6

4. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 31,9

5. Кэмпбелл Райт (США) – 36,5

6. Эрик Перро (Франция) – 45,6

7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 47,8

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 53,3

9. Фабьен Клод (Франция) – 58,4

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.19,0

11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.21,8

12. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.22,1

Скорострельность

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.23,2 (1)

2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.25,2 (6)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.27,0 (3)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.29,4 (3)

5. Олли Хииденсало (Финляндия) – 1.32,5 (4)

6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.33,8 (4)

7. Эрик Перро (Франция) – 1.34,8 (3)

8. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.35,3 (2)

9. Яков Фак (Словения) – 1.36,5 (4)

10. Виталий Мандзын (Украина) – 1.37,0 (3)

11. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.37,6 (4)

12. Максим Жермен (США) – 1.37,7 (4)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Ленцерхайде
масс-старт
logoЧемпионат мира по биатлону
logoКэмпбелл Райт
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Италии по биатлону
logoФабьен Клод
logoсборная Норвегии
logoТоммазо Джакомель
logoсборная США
logoЭрик Перро
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Франции
logoЙоханнес Бо
logoЙеспер Нелин
logoТарьей Бо
logoсборная Швеции
logoСебастьян Самуэльссон
logoЭндре Стремсхайм
logoМартин Понсилуома
logoсборная Швейцарии
logoНиклас Хартвег
logoЯков Фак
logoсборная Украины
logoсборная Словении
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Финляндии
logoОлли Хииденсало
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