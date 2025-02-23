Чемпионат мира по биатлону-2025. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте, Понсилуома уступил 24 секунды, у Стремсхайма – лучшая скорострельность
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины, масс-старт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 34.06,0
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 24,0
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,6
4. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 31,9
5. Кэмпбелл Райт (США) – 36,5
6. Эрик Перро (Франция) – 45,6
7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 47,8
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 53,3
9. Фабьен Клод (Франция) – 58,4
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.19,0
11. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.21,8
12. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.22,1
Скорострельность
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.23,2 (1)
2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.25,2 (6)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.27,0 (3)
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.29,4 (3)
5. Олли Хииденсало (Финляндия) – 1.32,5 (4)
6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.33,8 (4)
7. Эрик Перро (Франция) – 1.34,8 (3)
8. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 1.35,3 (2)
9. Яков Фак (Словения) – 1.36,5 (4)
10. Виталий Мандзын (Украина) – 1.37,0 (3)
11. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.37,6 (4)
12. Максим Жермен (США) – 1.37,7 (4)
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