Михаил Дегтярев: «В биатлоне были сложности с патронами, но сегодня или вчера на Климовском заводе в Подольске возобновили производство»
Михаил Дегтярев рассказал о решении проблемы с патронами в российском биатлоне.
«У нас были сложности с патронами. Но уже сегодня или вчера на Климовском заводе в Подольске возобновили производство. Спасибо министру промышленности Антону Алиханову, я его лично просил о помощи.
Как говорится: «Патрон пошел». Теперь нужна меткость и подготовка наших биатлонистов на самом высоком уровне», – сказал министр спорта России в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».
«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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