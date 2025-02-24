Михаил Дегтярев: «В биатлоне были сложности с патронами, но сегодня или вчера на Климовском заводе в Подольске возобновили производство»

Михаил Дегтярев рассказал о решении проблемы с патронами в российском биатлоне.

«У нас были сложности с патронами. Но уже сегодня или вчера на Климовском заводе в Подольске возобновили производство. Спасибо министру промышленности Антону Алиханову, я его лично просил о помощи.

Как говорится: «Патрон пошел». Теперь нужна меткость и подготовка наших биатлонистов на самом высоком уровне», – сказал министр спорта России в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне