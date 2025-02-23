Дмитрий Губерниев: «Наша мужская сборная выступила на Кубке сильнейших никудышно, кроме Халили»

Дмитрий Губерниев назвал никудышным результат мужской сборной России в Раубичах.

С 15 по 23 февраля в белорусских Раубичах проходил Кубок сильнейших по биатлону.

«В нашем мужском биатлоне пациент скорее мертв, чем жив. Наша мужская сборная выступила на Кубке сильнейших никудышно, кроме Карима Халили , который тренируется в резерве.

Очевидно, что промазали с горной подготовкой. Семинский перевал плоды свои не дает. Вопросы к тренерам по стрельбе. К тому же Серохвостова не хотели пускать в масс-старт. Благо он заболел, наверное, к радости организаторов. Кто такие регламенты пишет и подписывает их, это другая история. Хорошо, что Минспорт вмешался. Стало понятно, что есть люди, которым дорого просвещение, а не только те, кто плывут по течению.

У женщин ситуация чуть более позитивная. Мы видели и победы девчонок группы Шашилова, и Метеля молодец. Если у парней Серохвостов может выступать в элите, когда не болеет, то у девчонок, пожалуй, только Наташа Шевченко.

Мужики наши совсем не тянут относительно элитного уровня, а девчонки – с вопросами. Допустим, Кристина Резцова, Настя Халили. Но лидер в нашей женской сборной фактически по-прежнему один – Наташа Шевченко. И то концовка турнира у нее не очень получилась», – сказал спортивный комментатор Губерниев .