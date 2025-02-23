Киркеэйде о бронзе в масс-старте: «Сегодня все прошло здорово. Я чуть нервничала, но не так сильно, как вчера в эстафете»

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде высказалась о первой личной медали на ЧМ.

Сегодня Киркеэйде завоевала бронзу в масс-старте в Ленцерхайде. Победила шведка Эльвира Оберг, второй стала француженка Осеан Мишлон.

«Мы вышли с последней стрельбы одновременно [с Мишлон]. На предыдущих кругах я заметила, что у нее есть силы, и поняла: нужно попытаться включиться сразу. Но когда она начала отрываться на первом подъеме, я старалась [поддержать ускорение], но почувствовала, что ответить нечем.

Сегодня все прошло здорово. Я чуть нервничала, но не так сильно, как вчера [в эстафете]», – говорит Киркеэйде.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая является кумиром Киркеэйде, высоко оценила перспективы норвежки: «Если она будет оставаться здоровой, без травм, и будет продолжать в том же духе, то выиграет много гонок в будущем».

Киркеэйде ответила: «Она (Вирер) выиграла много гонок, так что, думаю, мне стоит просто к ней прислушаться».