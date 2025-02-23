Стремсхайм о победе на ЧМ: «На первых кругах я берег силы – план сработал идеально. В конце я знал, что рядом Йоханнес Бо, поэтому не стал доводить до спринта»

Эндре Стремсхайм после победного масс-старта на ЧМ раскрыл свой план на гонку.

Норвежский биатлонист занял первое место, допустив один промах. Весь пьедестал заняли его соотечественники – Стурла Лагрейд и Йоханнес Бо, уступившие 12,4 и 12,7 секунды соответственно.

«Ощущения отличные. На первых кругах я берег силы, всю гонку действовал тактически. Я понимал, что это чемпионат мира и что медали будут разыгрываться на последнем круге.

Я был сосредоточен на том, чтобы сэкономить силы и хорошо отстрелять. План сработал идеально, в конце я почувствовал, что полон энергии. Но я знал, что рядом Йоханнес, поэтому не стал доводить дело до [финишного] спринта. Мне пришлось поднажать раньше, чем я планировал, но все вышло идеально», – сказал Стремсхайм .

Чемпионат мира проходил в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.