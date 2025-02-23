Стремсхайм выиграл первое личное золото ЧМ, у Лагрейда – 14-я медаль, у Йоханеса Бо – 43-я

Эндре Стремсхайм впервые в карьере выиграл личное золото чемпионата мира.

Сегодня норвежский биатлонист Стремсхайм финишировал первым в масс-старте в Ленцерхайде. После победы в эстафете это его вторая медаль на ЧМ (2-0-0) и первая личная.

Весь пьедестал в гонке заняли норвежцы. Серебряный призер Стурла Лагрейд завоевал 14-ю награду с учетом командных дисциплин (7-6-1).

Бронзовый призер Йоханнес Бо попал на подиум ЧМ уже в 43-й раз (23-14-6).