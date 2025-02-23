Стремсхайм выиграл первое личное золото ЧМ, у Лагрейда – 14-я медаль, у Йоханеса Бо – 43-я
Эндре Стремсхайм впервые в карьере выиграл личное золото чемпионата мира.
Сегодня норвежский биатлонист Стремсхайм финишировал первым в масс-старте в Ленцерхайде. После победы в эстафете это его вторая медаль на ЧМ (2-0-0) и первая личная.
Весь пьедестал в гонке заняли норвежцы. Серебряный призер Стурла Лагрейд завоевал 14-ю награду с учетом командных дисциплин (7-6-1).
Бронзовый призер Йоханнес Бо попал на подиум ЧМ уже в 43-й раз (23-14-6).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости