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Антон Бабиков: «Лыжники ездили на сборы в Италию за свой счет? Ребята, рассказывайте свои сказки людям в интернете. Давайте не будем верить ерунде»

Антон Бабиков не верит, что лыжники ездили на сборы в Италию за свой счет.

– У нас некоторые лыжники сборной России сейчас тренировались в Италии. Вы своей мини-группой не рассматриваете такой выезд?

– Только если на море! (смеется) Ну, нам никто не оплатит поездку в Италию…

– Но они ездили за свой счет и за счет спонсоров.

– За свой счет? Ребята, рассказывайте свои сказки людям в интернете. Давайте не будем верить ерунде.

Но дело-то даже не в этом, мне без разницы, за чей счет они туда ездят. Мы же сейчас понимаем, что в основном туда едут люди, которые нацелены выступать на Олимпиаде. Из нашей группы, наверное, все-таки только Поварницын будет выступать в следующем году. Так что он поедет в Италию в горы, а мы [с Логиновым] поедем на море (смеется). Поэтому для нас это не такой принципиальный момент.

– Вы что, отсекаете себя от Олимпиады?

– Да, конечно. Какая Олимпиада? Мы вообще себя отсекаем от следующего сезона. Не имеет значения даже, как мы [своей группой] выступаем. Это никому не нужно (улыбается).

У нас есть ребята, которые будут выступать. Биатлон же процветает, смотрите. Серохвостов даже уже в масс-старт не попадает, – сказал Бабиков.

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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logoАлександр Поварницын
logoсборная России (лыжные гонки)
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