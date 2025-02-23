Дарья Домрачева: «Считаю, что не совсем корректно сравнивать медали Йоханнеса Бо и Бьорндалена. Но для меня Уле Эйнар всегда будет номером один»
На ЧМ в Ленцерхайде чемпионате мира Бо-младший выиграл три золота и побил рекорд Уле Эйнара Бьорндалена по количеству побед на чемпионатах мира (23 против 20).
«Конечно, Уле Эйнар следит за всеми гонками чемпионата мира и видел выступления. Йоханнес — потрясающий спортсмен, очень талантливый биатлонист, который особенно ярко проявил себя в Ленцерхайде. Было видно, что он очень серьезно подошел к этому турниру, и результат не заставил себя долго ждать.
А что касается сравнения по количеству золотых медалей… Мне кажется, что здесь, наверное, не совсем корректно сравнивать количество наград, завоеванных сейчас, с наградами, завоеванными когда‑то. Еще совсем недавно на чемпионатах мира не разыгрывалось такое число медалей.
Конечно, зрителю всегда хочется сравнить и выявить сильнейшего, но повторюсь, что это не совсем корректно. Я считаю, что и Йоханнес, и Уле Эйнар заслужили всю зрительскую любовь и право быть лучшими.
Но для меня, конечно, Уле Эйнар всегда будет номером один, — сказала Домрачева.
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