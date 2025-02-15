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Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»

Дарья Домрачева рассказала, что ее дети уже проявляют интерес к спорту.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Беларуси воспитывает двух дочерей. Супруг Домрачевой – восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален.

– Спорт – в сердце и в душе, в том числе и моей. Подрастающие малыши не дают покоя, поэтому приходится быть в форме.

– Видите спортивное будущее детей?

– Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи. Все будет зависеть только от их желания, — сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoДарья Домрачева
logoсборная Беларуси жен
logoУле Эйнар Бьорндален
logoсборная Норвегии
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