Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
Дарья Домрачева рассказала, что ее дети уже проявляют интерес к спорту.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Беларуси воспитывает двух дочерей. Супруг Домрачевой – восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален.
– Спорт – в сердце и в душе, в том числе и моей. Подрастающие малыши не дают покоя, поэтому приходится быть в форме.
– Видите спортивное будущее детей?
– Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи. Все будет зависеть только от их желания, — сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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