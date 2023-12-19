Анна Сола: «Бьорндален – пример для меня в биатлоне и в жизни. То, что они c Домрачевой окажутся вместе, было предначертано где-то свыше»

Анна Сола ответила на вопрос, кого может назвать идеальным биатлонистом.

– Из тех спортсменов, кого вы застали на лыжне, кто, на ваш взгляд, наиболее близок к идеалу биатлониста?

– Однозначно Уле Эйнар Бьорндален. Это такой большой пример, мне кажется, причем не только в биатлоне, но и в жизни тоже. Мне всегда импонировало его отношение к спорту, к тренировкам, особенно к мелочам. Он настолько все контролировал...

– Вы с ним лично общались?

– Мне тяжело общаться, поскольку с английским языком есть определенные проблемы, но я всегда с огромным удовольствием наблюдала за Бьорндаленом со стороны.

Точно так же в женском биатлоне мне всегда нравилась Даша Домрачева. И как спортсменка, и как человек.

То, что они с Уле Эйнаром окажутся вместе, было, наверное, где-то свыше предначертано. Действительно, пример, которым можно восхищаться бесконечно, – сказала призер чемпионата мира по биатлону.

Бьорндалену почти 50 – как он теперь выглядит? Брутальная борода и стильные очки