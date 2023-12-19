Анна Сола: «Бьорндален – пример для меня в биатлоне и в жизни. То, что они c Домрачевой окажутся вместе, было предначертано где-то свыше»

Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии сборная Беларуси жен Анна Сола Биатлон

Анна Сола ответила на вопрос, кого может назвать идеальным биатлонистом.

– Из тех спортсменов, кого вы застали на лыжне, кто, на ваш взгляд, наиболее близок к идеалу биатлониста?

– Однозначно Уле Эйнар Бьорндален. Это такой большой пример, мне кажется, причем не только в биатлоне, но и в жизни тоже. Мне всегда импонировало его отношение к спорту, к тренировкам, особенно к мелочам. Он настолько все контролировал...

– Вы с ним лично общались?

– Мне тяжело общаться, поскольку с английским языком есть определенные проблемы, но я всегда с огромным удовольствием наблюдала за Бьорндаленом со стороны.

Точно так же в женском биатлоне мне всегда нравилась Даша Домрачева. И как спортсменка, и как человек.

То, что они с Уле Эйнаром окажутся вместе, было, наверное, где-то свыше предначертано. Действительно, пример, которым можно восхищаться бесконечно, – сказала призер чемпионата мира по биатлону. 

Бьорндалену почти 50 – как он теперь выглядит? Брутальная борода и стильные очки

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий