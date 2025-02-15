Домрачева об отстранении россиян и белорусов: «Это не имеет никакого смысла. Для многих рушатся мечты такими несправедливыми решениями»

Дарья Домрачева назвала несправедливым недопуск биатлонистов России и Беларуси.

С марта 2022 года спортсмены из обеих стран отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Это отстранение не имеет вообще никакого смысла. Ребята тратят свои лучшие годы, свои силы… Любой ребенок, начиная заниматься каким‑либо видом спорта, мечтает о больших мировых пьедесталах. А для многих теперь эти мечты рушатся такими несправедливыми решениями. Надеюсь, что в скором будущем мы вновь сможем выступать на международной арене. В том числе на Олимпийских играх.

На Кубке сильнейших [в Раубичах] постараюсь посмотреть несколько гонок, поддержать наших девчонок. А мой супруг [Уле Эйнар Бьорндален ] сейчас не здесь, он уехал на чемпионат мира в Ленцерхайде», – рассказала четырехкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Домрачева .

Также Домрачева оценила перспективы россиянки Наталии Шевченко, которая сегодня выиграла спринт на Кубке сильнейших.

«Гонка получилась интересна. Было видно, что многие спортсменки на первом старте турнира немного понервничали, кто‑то допустил много промахов, но получилась интересная борьба. Стоит отметить успехи еще недавней представительницы лыжного спорта, новоиспеченной биатлонистки [Шевченко]. Большие победы только впереди», – отметила Домрачева.