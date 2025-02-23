Анастасия Халили: «В масс‑старте настраивалась на медаль, но опять допустила ошибки в стрельбе стоя»
В гонке Анастасия Халили заняла четвертое место.
«В целом на протяжении всего турнира я чувствовала себя хорошо в плане лыжного хода. К сожалению, практически в каждой гонке подводила стрельба.
В масс‑старте настраивалась на медаль, но опять допустила ошибки в стрельбе стоя. На последнем круге пыталась отыграть отставание, вырвать бронзу, но, видимо, Ирине (Шаклеиной) эта медаль сейчас нужнее, чем мне.
Если честно, с чем связаны мои ошибки в стрельбе — даже не знаю. Все‑таки желание победить было у всех, кто‑то с этим справился, кто‑то — нет. Надо было больше контролировать свои действия.
Можно сказать, что случились два дежурных промаха на первой стойке. Сделала бы на один меньше, боролась бы за самые высокие места», — сказала Халили.
«Впереди у нас еще чемпионат России, и я планирую там хорошо выступить. А что касается следующего сезона, то, конечно, буду готовиться как и прежде, независимо от допуска. В любом случае буду работать и готовиться как к Олимпиаде», — цитирует Халили «Матч ТВ».
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