Анастасия Халили: «В масс‑старте настраивалась на медаль, но опять допустила ошибки в стрельбе стоя»

Халили заявила, что настраивалась на медаль в масс-старте на Кубке сильнейших.

В гонке Анастасия Халили заняла четвертое место.

«В целом на протяжении всего турнира я чувствовала себя хорошо в плане лыжного хода. К сожалению, практически в каждой гонке подводила стрельба.

В масс‑старте настраивалась на медаль, но опять допустила ошибки в стрельбе стоя. На последнем круге пыталась отыграть отставание, вырвать бронзу, но, видимо, Ирине (Шаклеиной) эта медаль сейчас нужнее, чем мне.

Если честно, с чем связаны мои ошибки в стрельбе — даже не знаю. Все‑таки желание победить было у всех, кто‑то с этим справился, кто‑то — нет. Надо было больше контролировать свои действия.

Можно сказать, что случились два дежурных промаха на первой стойке. Сделала бы на один меньше, боролась бы за самые высокие места», — сказала Халили.

«Впереди у нас еще чемпионат России, и я планирую там хорошо выступить. А что касается следующего сезона, то, конечно, буду готовиться как и прежде, независимо от допуска. В любом случае буду работать и готовиться как к Олимпиаде», — цитирует Халили «Матч ТВ».