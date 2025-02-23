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Виктория Метеля: «После четвертой стрельбы не знала, кто за мной бежит, увидела только на тренерском подъеме. Но уже поняла, что все, не отдам»

Виктория Метеля поделилась эмоциями после победы в масс-старте на Кубке сильнейших.

«Эмоции переполняют. Такой получился подарок брату и моему папе. До этого такие эмоции испытывала только в Красноярске на эстафете, когда получилось завоевать третье место для команды. Я очень рада. До этого не получалось, я расстраивалась, а сейчас собралась и, наконец, получилось.

После четвертой стрельбы не знала, кто за мной бежит. Увидела только на тренерском подъеме на развороте, что это Тамара (Дербушева). Но уже поняла, что все, не отдам. Спасибо тренерам за поддержку, этот результат — и их победа тоже», — сказала Метеля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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Виктория Метеля
Кубок сильнейших спортсменов
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