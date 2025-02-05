Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

С 12 по 23 февраля в Ленцерхайде пройдет чемпионат мира по биатлону-2025.

Чемпионат мира по биатлону-2025 Ленцерхайде, Швейцария Расписание трансляций 12 февраля, среда Смешанная эстафета 16:30 14 февраля, пятница Спринт, женщины 17:05 15 февраля, суббота Спринт, мужчины 17:05 16 февраля, воскресенье Гонка преследования, женщины 14:05 Гонка преследования, мужчины 17:05 18 февраля, вторник Индивидуальная гонка, женщины 17:05 19 февраля, среда Индивидуальная гонка, мужчины 17:05 20 февраля, четверг Сингл-микст 18:05 22 февраля, суббота Эстафета, женщины 14:05 Эстафета, мужчины 17:05 23 февраля, воскресенье Масс-старт, женщины 15:45 Масс-старт, мужчины 18:05 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko . Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25