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Сергей Башкиров: «Глобально в словах главы IBU ничего не изменилось. Если появятся новые вводные, тогда и будем реагировать»

Сергей Башкиров оценил заявление главы IBU о российских биатлонистах.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что на данный момент вопрос о допуске спортсменов из России и Беларуси не рассматривается. При этом он назвал обе страны «важными биатлонными нациями».

– Как спортсмены и тренеры реагируют на такие новости?

– Глобально в словах главы IBU ничего не изменилось, все остается как было. Единственное, он отметил, что Россию и Беларусь ждут на международных стартах.

Если говорить про нас, то мы здесь и сейчас находимся на соревнованиях [Кубка сильнейших] в Раубичах. Если появятся новые вводные, тогда и будем реагировать. Но в любом случае спортсмены готовятся и продолжают работать над собой, – сказал тренер мужской сборной России Башкиров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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