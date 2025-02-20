Сергей Башкиров: «Глобально в словах главы IBU ничего не изменилось. Если появятся новые вводные, тогда и будем реагировать»

Сергей Башкиров оценил заявление главы IBU о российских биатлонистах.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил , что на данный момент вопрос о допуске спортсменов из России и Беларуси не рассматривается. При этом он назвал обе страны «важными биатлонными нациями».

– Как спортсмены и тренеры реагируют на такие новости?

– Глобально в словах главы IBU ничего не изменилось, все остается как было. Единственное, он отметил, что Россию и Беларусь ждут на международных стартах.

Если говорить про нас, то мы здесь и сейчас находимся на соревнованиях [Кубка сильнейших] в Раубичах. Если появятся новые вводные, тогда и будем реагировать. Но в любом случае спортсмены готовятся и продолжают работать над собой, – сказал тренер мужской сборной России Башкиров .