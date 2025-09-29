Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады-2026 в Милане.

Американский рэпер уже ездил на Игры-2024 в Париже.

«Я очень рад снова быть со своим главным другом Майком Тирико на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Кортина. На сцене будет D-O-double-G, и я с нетерпением жду возможности отпраздновать это событие вместе со спортсменами и их семьями.

Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как всем известно, я за спорт, за объединение людей и за веселье. Я возьму с собой свои пуховики, зимние штаны, горнолыжную маску, коньки (и обязательно буду в зимнем виде).