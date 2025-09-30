Суви Минккинен: «Понимаю, что я лидер женской команды Финляндии. Когда-то мне объясняли, как все устроено, теперь я помогаю молодым»

Суви Минккинен высказалась об ожиданиях от сезона и роли лидера в команде.

30-летняя финская биатлонистка – призер этапов Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира-2025.

«Я всегда хотела выступать так, чтобы быть довольной собой на финише. Хотя в прошлом сезоне мои результаты были выше, чем когда-либо раньше, я сумела сохранить этот внутренний настрой.

Мне не нужно ничего доказывать другим, если после соревнования я могу сказать себе, что провела гонку именно так, как хотела. Пока я просто делаю свое дело, а там посмотрим, как все сложится. <...>

Конечно, у Олимпийских игр есть и психологическая составляющая – всегда хочется выступить максимально удачно. Но после прошлого сезона я перестала бояться. Это был сложный уикенд, но я с этим справилась.

Я понимаю, что на меня ложится роль лидера женской команды. Это естественный процесс: я помню, как по приходу в команду Кайса Мякярайнен и Мари Эдер объясняли мне, как все устроено. А теперь наши молодые девчонки говорят, что я помогла им советом. Приятно слышать», – сказала Минккинен в интервью для IBU .