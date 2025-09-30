Okko планирует продлить права на показ Кубка мира по биатлону до сезона-2029/30
Okko планирует продлить права на показ Кубка мира по биатлону до сезона-2029/30.
Об этом говорится в документе по итогам заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).
Онлайн-кинотеатр показывал международные соревнования по биатлону последние три сезона.
«Okko выразил заинтересованность в продлении соглашения о правах на показ биатлона в России и добавлении Беларуси.
Исполком поручил генеральному секретарю подготовить и обсудить соглашение с Okko на весь олимпийский цикл 2026-2030», – сказано в документе IBU.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
