Okko планирует продлить права на показ Кубка мира по биатлону до сезона-2029/30.

Об этом говорится в документе по итогам заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU ).

Онлайн-кинотеатр показывал международные соревнования по биатлону последние три сезона.

«Okko выразил заинтересованность в продлении соглашения о правах на показ биатлона в России и добавлении Беларуси.

Исполком поручил генеральному секретарю подготовить и обсудить соглашение с Okko на весь олимпийский цикл 2026-2030», – сказано в документе IBU.