Шевченко, Дербушева, Казакевич и Миронова тренируются в австрийском Рамзау

Российские биатлонистки тренируются в австрийском Рамзау.

Наталия ШевченкоИрина КазакевичТамара Дербушева и Светлана Миронова готовятся под руководством Михаила Шашилова и Екатерины Юрловой-Перхт.

5 октября биатлонистки присоединятся к остальным спортсменкам группы на сборе в Красной Поляне.

