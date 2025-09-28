Шевченко, Дербушева, Казакевич и Миронова тренируются в австрийском Рамзау

Российские биатлонистки тренируются в австрийском Рамзау.

Наталия Шевченко , Ирина Казакевич , Тамара Дербушева и Светлана Миронова готовятся под руководством Михаила Шашилова и Екатерины Юрловой-Перхт.

5 октября биатлонистки присоединятся к остальным спортсменкам группы на сборе в Красной Поляне.