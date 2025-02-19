Евгений Редькин: «Позиция IBU не меняется, потому что в руководстве сидят одни русофобы – норвежцы, шведы, американцы. Издревле они не любят Россию»
Редькин считает, что в руководстве Международного союза биатлонистов сидят русофобы.
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин заявил, что вопрос о допуске россиян сейчас не рассматривается.
«Позиция IBU не меняется, потому что в руководстве сидят одни русофобы – норвежцы, шведы, американцы. Издревле они не любят Россию.
В ближайшее время не приходится рассчитывать на то, что изменится их мнение. Если только не поменяется политическая обстановка. Вполне можем пропустить и Олимпийские игры, к сожалению.
Думаю, что к июню уже будет конкретика, едем ли мы на Игры или нет. Все будет зависеть от внешнеполитических переговоров. Как снимут санкции с нашей страны, так повсеместно разбанят и наш спорт», – сказал олимпийский чемпион Евгений Редькин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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