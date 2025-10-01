Тарьей Бо и его жена Гита Симонсен стали родителями второго ребенка. У них родилась дочь Ева
Норвежский биатлонист Тарьей Бо во второй раз стал отцом.
У спортсмена и его жены Гиты Симонсен родилась дочь Ева. Первый ребенок – сын Арон – появился у пары в сентябре 2022 года.
«Еве сегодня как раз чуть больше недели. Прекрасная маленькая барышня. Наслаждаемся жизнью, теперь мы семья из четырех человек», – написала Симонсен в соцсети.
Фото: страница Гиты Симонсен
