Павел Колобков: «Настойчивое желание стран Евросоюза наложить санкции на спорт говорит о полной неадекватности»
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна добилась исключения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух футбольных клубов из пакета санкций ЕС.
«Хорошо знаю Сийярто, не раз с ним встречались. Очень адекватный, сильный министр. Настоящий политик, который думает о своей стране. Приятно, что он не в первый раз выступает в нашу поддержку, причем не только в спорте, но и по другим вопросам. В последовательности его позиции никогда не сомневался.
А настойчивое желание стран ЕС наложить санкции на спорт говорит о полной неадекватности. Очень расстраивает, что спорт и культура из-за них стала объектом политики», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков.
Также Колобков отреагировал на заявление президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина о том, что допуск россиян и белорусов до соревнований сейчас не рассматривается.
«Вряд ли с такими организациями можно разговаривать и найти общий язык через спортивные федерации. Как раз такие руководители очень сильно и политизировали спорт», – отметил Колобков.
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