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Павел Колобков: «Настойчивое желание стран Евросоюза наложить санкции на спорт говорит о полной неадекватности»

Павел Колобков назвал неадекватным желание Евросоюза наложить санкции на спорт.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна добилась исключения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух футбольных клубов из пакета санкций ЕС.

«Хорошо знаю Сийярто, не раз с ним встречались. Очень адекватный, сильный министр. Настоящий политик, который думает о своей стране. Приятно, что он не в первый раз выступает в нашу поддержку, причем не только в спорте, но и по другим вопросам. В последовательности его позиции никогда не сомневался.

А настойчивое желание стран ЕС наложить санкции на спорт говорит о полной неадекватности. Очень расстраивает, что спорт и культура из-за них стала объектом политики», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков.

Также Колобков отреагировал на заявление президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина о том, что допуск россиян и белорусов до соревнований сейчас не рассматривается.

«Вряд ли с такими организациями можно разговаривать и найти общий язык через спортивные федерации. Как раз такие руководители очень сильно и политизировали спорт», – отметил Колобков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
ОКР
logoПавел Колобков
Министерство спорта России
Олле Далин
logoIBU
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