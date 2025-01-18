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Александр Тихонов: «Йоханнес Бо – великий биатлонист. Но, я считаю, его заявления в адрес российских и белорусских спортсменов совсем неуместны»

Александр Тихонов назвал норвежца Йоханнеса Бо великим биатлонистом.

31-летний Йоханнес, который является пятикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира, объявил об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.

«Йоханнес Бо запомнился мне победами, он великий биатлонист.

Каждый спортсмен вправе самостоятельно решать, когда завершать карьеру. Но, я считаю, его заявления в адрес российских и белорусских спортсменов совсем неуместны – это не его дело. Говорить о своих коллегах таким образом нельзя и неправильно.

Бо пророчат путь в политику, но считаю, ему, как и норвежцам, там нечего делать. Учитывая одного только Столтенберга (бывшего генсекратаря НАТО), который ратует за конфликты, за кровь. Бессеберга, который был президентом Международного союза биатлонистов (IBU) и который опозорил Норвегию, опозорил мировой биатлон», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.

Ранее Йоханнес, говоря о возможном допуске российских и белорусских биатлонистов на международную арену, заявил, что «следует сохранять некоторую дистанцию».

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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Политика
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