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Истомин о возможном допуске биатлонистов к Олимпиаде: «Конечно, команда стрессанет. Но у нас уже есть план, мы знаем, как будем готовиться»

Истомин заявил, что биатлонисты готовы к возможному допуску на Олимпиаду.

– Если вам скажут в апреле – все, ребята, нейтральный статус, вперед, в олимпийскую зиму. Команда стрессанет?

– Конечно, стрессанет, но это хорошо. Мы к этому готовы, на сегодняшний день уже есть план как по местам проведения сборов, так и по самой концепции подготовки, вплоть до того, что мы уже сейчас контактируем в местами проведения сборов при подобном сценарии.

Прогнозируем работу, знаем, где будет Олимпийская деревня, знаем, где мы будем готовиться. Точнее, есть два варианта плана, где мы будем готовиться, проходить заключительный этап подготовки и как будем выстраивать подготовку перед этим.

– Это не Россия?

– Заключительный этап подготовки – это точно не Россия. Летняя подготовка, естественно, в основном Россия, но хотим еще съездить в Цахкадзор. В прошлом году нам не удалось, хотя тоже планировали, надеюсь, что в этом году получится.

Вопрос же еще в том, как будет выстроена система отборов и когда эти отборы будут проходить. Если, предположим, допуск будет с начала сезона, то отборы, скорее всего, состоятся, как обычно, в ноябре. Но самый главный вопрос – мы пока не знаем, как будет организован допуск. Окажется он пофамильным или по каким-то общим критериям.

– Учитывая стресс, который может возникнуть, нужно ли приглашать психолога?

– Не думаю. Те спортсмены, которые считают, что им нужна помощь, так или иначе уже с ними работают, каждый со своим. Уровень Олимпийских игр, особенно в нашей ситуации, предполагает, что мы должны ввести туда людей, готовых конкурировать, – сказал тренер биатлонистов Артем Истомин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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