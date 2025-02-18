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Артем Истомин: «Уверен на 100%, что лидеры на внутренних соревнованиях не выкладываются так, как если бы вышли на международный старт»

Истомин рассказал, как недопуск к международным стартам влияет на спортсменов.

– Последние три года добавили как минимум один фактор переживаний для всех – отсутствие международных стартов. Ты почувствовал это в работе?

– Конечно, это чувствуется, и прежде всего у лидеров, у тех, кто выступал на международных стартах и был готов продолжать там бегать. У них были какие-то свои цели, планы, которые резко обрушились.

В той же мере это отразилось и на нас, тренерах. Потому что на Кубках мира, чемпионатах ты можешь проверять какие-то свои подходы, методические направления, новые наработки на фоне лидеров мирового биатлона. Внутри страны это практически не удается.

Тем более, кто бы что ни говорил, я уверен на сто процентов, что лидеры на внутренних соревнованиях не мобилизуются и не выкладываются так, как если бы вышли на международный старт.

– Самый яркий пример кризиса у спортсмена? Кто-то серьезно думал о завершении карьеры?

– Нет, такого не было. Но я помню, как мы готовились к Олимпиаде, это небо и земля. Мы говорили ребятам, что они должны помнить – на каждого из них может лечь ответственность, в самый критический момент, когда нужно будет вытащить команду в эстафете, и поэтому они должны с этой точки зрения подходить к работе, не давать себе слабину в тренировках, выдерживать те принципы, которых мы придерживаемся.

Тренировочный процесс, особенно летняя подготовка, – это сложно и монотонно. И в какой-то момент спортсмен может начать терять ориентиры, понимание того, куда он движется. Но мы должны стараться его постоянно удерживать в рамках этого понимания.

– Тебе самому стало тяжелее работать на протяжении этих трех лет?

– У меня за последние три года ситуация менялась каждый сезон. В первый постолимпийский год мы сформировали сильную, конкурентоспособную команду, что и показала зима. Следующий сезон оказался смазан по разным причинам. И именно по его итогам было принято решение, что нужно вернуться к формату основы и молодежки.

Так как сезон был не слишком успешным, почти все наши лидеры выпали из основы, за исключением Насти Халили, которой разрешили продолжать подготовку в нашей группе.

Сейчас мы работаем с молодежным составом, и мне в этом плане попроще, потому что у нашей команды несколько другие цели. Да, в нашей группе есть два взрослых лидера – Настя и Карим Халили, у них свои задачи. Но у остальных молодых девочек задачи несколько иные, – сказал тренер биатлонистов Артем Истомин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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Артем Истомин
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