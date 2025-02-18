Депутат Свищев о главе норвежского антидопинга: «Удивительно, что он не знает простых вещей. Либо не понимает, что говорит. Тогда ему нужно срочно обратиться к врачу»

Депутат Свищев посоветовал главе антидопинга Норвегии обратиться к врачу.

Руководитель Антидопингового агентства Норвегии Руне Андерсен ранее заявил, что не доверяет системе тестирования в России.

«Глава Антидопингового агентства Норвегии сделал очень странное заявление. Общеизвестно, что РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) пользуется услугами иностранных лабораторий, которые аттестованы WADA (Всемирным антидопинговым агентством).

Офицеры РУСАДА работают в России в полном соответствии с регламентами WADA. Удивительно, что глава Антидопингового агентства Норвегии не знает простых вещей. Либо он не понимает, что говорит. Тогда ему нужно срочно обратиться к врачу. Либо этот норвежец хочет просто оболгать РУСАДА и озвучить чье-то мнение сверху.

Норвежцам холодно, голодно там у себя, вот они и пытаются нападать на более южного соседа в лице России. Норвежцы просто боятся, что скоро российские спортсмены вернутся на международные соревнования. Это долгоиграющая антироссийская пропаганда.

Я считаю, что не стоит оставлять без внимания крики и визги норвежцев. Нужно подать в суд на них за клевету, либо РУСАДА стоит вступить в полемику, отправить жалобу в WADA», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев .