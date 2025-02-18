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Васильев – главе Антидопингового агентства Норвегии: «Кто громче всех кричит «держи вора», тот обычно сам вор»

Дмитрий Васильев ответил поговоркой главе Антидопингового агентства Норвегии.

Руководитель норвежской организации Руне Андерсен ранее заявил, что не доверяет системе допинг-тестирования в России.

«Главе Антидопингового агентства Норвегии я отвечу так: кто громче всех кричит «держи вора!», тот обычно и является самим вором. Это применительно в данном случае к норвежцам.

Откуда у них сведения, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) якобы некачественно выполняет свою работу? Они же не приезжают в Россию, а просто распространяют домыслы. Норвежцев мало интересует истина, для них главное – оболгать и опорочить российских спортсменов, не имея никакой подлинной информации.

В этом и есть сущность норвежцев. Пусть за собой следят! Норвежские спортсмены полностью погрязли в допинге, обложились справками и еще что-то тявкают на Россию. Они не чемпионы, а обычные мошенники», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoдопинг
logoДмитрий Васильев
logoРУСАДА
антидопинговое агентство Норвегии
logoРуне Андерсен
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