Казакевич о победе на Кубке сильнейших: «Сейчас нужно пережить этот шквал радостных эмоций. Час порадоваться и настраиваться на дальнейшие старты»

Ирина Казакевич поделилась эмоциями от победы в гонке на Кубке сильнейших.

Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку в Раубичах с одним промахом.

– Что было в голове, когда подходила к завершающей стрельбе?

– Понимала, что нужно работать, поскольку я ошиблась на стрельбе лежа, что мне непозволительно делать, потому что я не самый стабильный стрелок стоя.

После того как у меня на первой лежке третьим выстрелом закрылся габарит, появилось еще большее волнение, я начала выцеливать. Повезло, что смогла справиться со своими нервами, и все-таки эта мишень мне поддалась.

– Ты успела понять, что это был габарит?

– Да, конечно, я видела свои габариты на лежке и на стойке, поэтому и начала откладывать выстрелы.

– Как сложился пятый, финишный круг?

– Мне не давали расслабиться до последнего метра. Говорили, что я борюсь с Викторией Сливко, или мне просто показалось, поэтому я пыталась максимально быстро добраться до финиша.

Хотя, когда я вышла с рубежа, мне сказали, что я иду лидером 30 с чем-то секунд, но когда я услышала имя Виктории, то старалась как можно быстрее и быстрее добраться до финиша, поскольку в предыдущей гонке именно Виктории я проигрывала несколько секунд в борьбе за место в шестерке.

– Как теперь будешь настраиваться на следующие гонки?

– Не скажу, что буду больше беспокоиться, настрой будет аналогичным предыдущим стартам. Просто, наверное, нужно пережить сейчас весь этот шквал радостных эмоций.

Час порадоваться и настраиваться на дальнейшие старты. Впереди смешанные эстафеты, в которых я надеюсь принять участие, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.

Казакевич об индивидуальной гонке: «Моя первая победа за два последних зимних сезона. Я уже начала задумываться, что со мной что-то не так»