«Очень стыдно. Такая стрельба была вчера». Каминский о российских биатлонистах на Кубке сильнейших

Юрий Каминский заявил, что ему было стыдно за российских биатлонистов в спринте.

15 февраля на Альфа-Банк Кубке сильнейших в Раубичах белорус Антон Смольский победил в спринте. Вторым стал россиянин Савелий Коновалов, третьим - еще один представитель Беларуси Илья Авсеенко.

– Вам не стыдно за выступление наших мужчин в спринте?

– Очень стыдно. Вот такая стрельба была вчера.

– Вы их ругали? «Вставили по первое число»?

– Кому как. А смысл? Надо каждому свое слово сказать. Кого‑то пожурить, кого‑то успокоить. Первая проблема – это психология. Вторая – в стрелковой готовности, хотя на тренировках она неплохая, – сказал тренер сборной России Каминский .