«Очень стыдно. Такая стрельба была вчера». Каминский о российских биатлонистах на Кубке сильнейших
Юрий Каминский заявил, что ему было стыдно за российских биатлонистов в спринте.
15 февраля на Альфа-Банк Кубке сильнейших в Раубичах белорус Антон Смольский победил в спринте. Вторым стал россиянин Савелий Коновалов, третьим - еще один представитель Беларуси Илья Авсеенко.
– Вам не стыдно за выступление наших мужчин в спринте?
– Очень стыдно. Вот такая стрельба была вчера.
– Вы их ругали? «Вставили по первое число»?
– Кому как. А смысл? Надо каждому свое слово сказать. Кого‑то пожурить, кого‑то успокоить. Первая проблема – это психология. Вторая – в стрелковой готовности, хотя на тренировках она неплохая, – сказал тренер сборной России Каминский.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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