Дегтярев о Кубке сильнейших: «Праздник спорта. Спасибо белорусам за прекрасную организацию, будем эту практику продолжать»
Соревнования проходят в Раубичах (Беларусь) с 15 по 23 февраля. Сегодня россиянка Наталия Шевченко победила в спринте.
«Хочу сказать спасибо миллионам телезрителей России и Беларуси за поддержку спортсменов. Времена непростые, но благодаря именно их поддержке у нас очень хорошие перспективы. Спасибо людям.
Радуюсь победам всех наших спортсменов. То, что в Раубичах проходит Кубок сильнейших, это результат совместной работы с белорусской стороной. В прошлом году мы в Хабаровске на берегах Амура на совместной коллегии об этом договорились.
Великолепная организация, полные трибуны, шикарная погода. В Раубичах, уверен, у всех хорошее настроение. Праздник спорта. Спасибо белорусам за прекрасную организацию, будем эту практику продолжать», – сказал министр спорта России Дегтярев.
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