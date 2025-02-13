Российские федерации бейсбола и софтбола приняли решение об объединении

Федерации бейсбола и софтбола России приняли решение об объединении.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Федерация бейсбола России и Федерация софтбола России приняли решение о слиянии. 19 февраля в Москве состоится Конференция по их объединению и избранию нового руководства. Минспорт поддерживает это назревшее решение.



На международном уровне эти дисциплины давно идут рука об руку. С 2013 г. они объединены во Всемирную конфедерацию бейсбола и софтбола (WBSC). Мы следуем этому успешному примеру. Слияние позволит выстроить эффективную систему подготовки спортсменов, усилить взаимодействие с международными организациями и вывести развитие бейсбола и софтбола в России на новый уровень.



Важная часть Конференции – выборы президента объединенной федерации. Уверен, Дмитрий Киселев, Заслуженный тренер России, возглавляющий Федерацию бейсбола России с 2017 года, одержит на них победу. Его хорошо знают в отрасли, он предан своему виду спорта более 30 лет. С 2002 года занимает руководящие должности в структурах федерации, а также в других спортивных организациях, в частности, пост генерального секретаря Российского студенческого спортивного союза. Он обладает хорошим управленческим опытом. Под его началом уже ведется работа по подготовке национальной сборной по бейсболу к Олимпиаде-2028.



В России профессионально занимаются софтболом и бейсболом уже почти 40 лет – с 1986 года. В 2001 году сборная России по бейсболу завоевала серебро Чемпионата Европы, а в 2003-м наша команда по софтболу стала европейскими вице-чемпионами. В августе 2023 года Москва принимала первый в истории «Кубок Китая и России» по бейсболу, а в январе 2025-го мужская сборная по бейсболу провела турне на Кубу.



Минспорт ожидает, что объединение федераций станет новым импульсом для развития в нашей стране этих эффектных и динамичных видов спорта», – написал Дегтярев.