Тренер сборной России Андрей Падин по состоянию здоровья пропустит Кубок сильнейших в Раубичах

Тренер сборной России Падин по состоянию здоровья пропустит Кубок сильнейших.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«На Альфа-Банк Кубке Сильнейших в Раубичах по состоянию здоровья не будет тренера сборной России Андрея Падина. Про здоровье не фигура речи.

По предварительным прогнозам, Андрей Викторович выпадет из рабочего ритма на 2-3 недели. Пожелаем ему быстрого возращения в строй!» – написал Аверьянов.

Кубок сильнейших спортсменов пройдет с 15 по 23 февраля в Раубичах.