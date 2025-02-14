Тренер сборной России Андрей Падин по состоянию здоровья пропустит Кубок сильнейших в Раубичах
Тренер сборной России Падин по состоянию здоровья пропустит Кубок сильнейших.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.
«На Альфа-Банк Кубке Сильнейших в Раубичах по состоянию здоровья не будет тренера сборной России Андрея Падина. Про здоровье не фигура речи.
По предварительным прогнозам, Андрей Викторович выпадет из рабочего ритма на 2-3 недели. Пожелаем ему быстрого возращения в строй!» – написал Аверьянов.
Кубок сильнейших спортсменов пройдет с 15 по 23 февраля в Раубичах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Сергея Аверьянова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем