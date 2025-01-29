Павел Ростовцев: «Одна из стратегических задач СБР — подготовка молодых спортсменов, чье время настанет в следующем цикле. Этот курс уже приносит свои плоды»

Ростовцев высказался о составе сборной России на Кубок сильнейших спортсменов.

«Старты в Демино стали отборочными перед Кубком сильнейших спортсменов, который состоится в Раубичах с 15 по 23 февраля. Для участия в нем сформированы мужская и женская сборные команды. В каждой по 16 спортсменов. Исполком тренерского совета утвердил составы.

Лидеры подтвердили свой статус, пусть они не всегда стабильны. У женщин хорошими выступлениями отметились Виктория Сливко, Анастасия Халили, Наталья Шевченко. Отрадно, что Кристина Резцова подошла в боевой форме к главным стартам — Кубку сильнейших и мартовскому чемпионату России.

Одна из стратегических задач Союза биатлонистов России — подготовка молодых спортсменов, чье время настанет, возможно, уже в следующем Олимпийском цикле, после зимних Игр 2026 года, в которых мы надеемся принять участие. Этот курс уже приносит свои плоды.

Яркий пример — результаты в Демино 21-летней Виктории Метели, которая стала вторым призером сначала в гонке преследования на этапе Кубка Содружества, а потом в спринте на этапе Кубка России, а также выиграла бронзу в индивидуальной гонке в зачет чемпионата страны. Виктория и Елизавета Фролова, тоже спортсменка 2003 года рождения, включены сейчас в состав сборной.

В число 16 попали также 22-летние Кира Дюжева и Анастасия Гришина, показывавшие по ходу сезона неплохие результаты. Анастасия Зырянова, которая несколько старше, и вовсе выиграла спринт на декабрьском этапе в Ханты-Мансийске. К сожалению, в Демино она и Полина Шевнина выступали после болезни, так что находились не в оптимальной форме», – сказал Павел Ростовцев.

Бабиков, Латыпов, Серохвостов, Логинов, Казакевич, Метеля, Сливко вошли в состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах