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Павел Ростовцев: «Одна из стратегических задач СБР — подготовка молодых спортсменов, чье время настанет в следующем цикле. Этот курс уже приносит свои плоды»

Ростовцев высказался о составе сборной России на Кубок сильнейших спортсменов.

«Старты в Демино стали отборочными перед Кубком сильнейших спортсменов, который состоится в Раубичах с 15 по 23 февраля. Для участия в нем сформированы мужская и женская сборные команды. В каждой по 16 спортсменов. Исполком тренерского совета утвердил составы.

Лидеры подтвердили свой статус, пусть они не всегда стабильны. У женщин хорошими выступлениями отметились Виктория Сливко, Анастасия Халили, Наталья Шевченко. Отрадно, что Кристина Резцова подошла в боевой форме к главным стартам — Кубку сильнейших и мартовскому чемпионату России. 

Одна из стратегических задач Союза биатлонистов России — подготовка молодых спортсменов, чье время настанет, возможно, уже в следующем Олимпийском цикле, после зимних Игр 2026 года, в которых мы надеемся принять участие. Этот курс уже приносит свои плоды.

Яркий пример — результаты в Демино 21-летней Виктории Метели, которая стала вторым призером сначала в гонке преследования на этапе Кубка Содружества, а потом в спринте на этапе Кубка России, а также выиграла бронзу в индивидуальной гонке в зачет чемпионата страны. Виктория и Елизавета Фролова, тоже спортсменка 2003 года рождения, включены сейчас в состав сборной. 

В число 16 попали также 22-летние Кира Дюжева и Анастасия Гришина, показывавшие по ходу сезона неплохие результаты. Анастасия Зырянова, которая несколько старше, и вовсе выиграла спринт на декабрьском этапе в Ханты-Мансийске. К сожалению, в Демино она и Полина Шевнина выступали после болезни, так что находились не в оптимальной форме», – сказал Павел Ростовцев. 

Бабиков, Латыпов, Серохвостов, Логинов, Казакевич, Метеля, Сливко вошли в состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ОКР
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoВиктория Сливко
logoКристина Резцова
logoСоюз биатлонистов России
Виктория Метеля
Кира Дюжева
Анастасия Зырянова
Елизавета Фролова
logoПавел Ростовцев
Полина Шевнина
logoсборная России
logoсборная России жен
Кубок сильнейших спортсменов
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