Виталий Норицын: «Сборы биатлонистов в Европе? В целом это реально, можно договариваться. Единственная проблема – вывоз оружия»
Ранее в Италии провели сбор российские лыжники.
– Сборы в Европе? Такой вариант возможен, мы его всегда обсуждаем. Просто это осуществляется за счет личных спонсоров и своих средств. Но в целом это реально, можно договариваться.
Единственная проблема – это вывоз оружия. Но можно разобраться на месте, брать инвентарь в аренду. Понятно, что это будет не личная винтовка, но все равно — проблема решаемая.
– Перед стартом Кубка сильнейших спортсменки тренировались в Сочи?
– Да, где‑то пять дней назад уже приехали сюда. Здесь по условиям и снегу все в порядке, организаторы приложили огромные усилия. Состояние трассы близкое к идеальному, погода хорошая, – сказал тренер женской сборной России Виталий Норицын.
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