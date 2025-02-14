Виталий Норицын: «Сборы биатлонистов в Европе? В целом это реально, можно договариваться. Единственная проблема – вывоз оружия»

Норицын заявил, что тренировочный сбор российских биатлонистов в Европе возможен.

Ранее в Италии провели сбор российские лыжники.

– Сборы в Европе? Такой вариант возможен, мы его всегда обсуждаем. Просто это осуществляется за счет личных спонсоров и своих средств. Но в целом это реально, можно договариваться.

Единственная проблема – это вывоз оружия. Но можно разобраться на месте, брать инвентарь в аренду. Понятно, что это будет не личная винтовка, но все равно — проблема решаемая.

– Перед стартом Кубка сильнейших спортсменки тренировались в Сочи?

– Да, где‑то пять дней назад уже приехали сюда. Здесь по условиям и снегу все в порядке, организаторы приложили огромные усилия. Состояние трассы близкое к идеальному, погода хорошая, – сказал тренер женской сборной России Виталий Норицын.

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул