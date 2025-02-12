«Желаю тебе всего зла в мире, уродливая, грязная шлюха». Тандревольд показала сообщение с оскорблениями после провала в смешанной эстафете

Ингрид Тандревольд прислали сообщение с оскорблениями после провала в эстафете.

Норвежская биатлонистка бежала первый этап в смешанной эстафете на чемпионате мира в Ленцерхайде. Она зашла на два штрафных круга – один на лежке и один на стойке.

Сборная Норвегии в составе Тандревольд, Марен Киркеэйде, Стурлы Лагрейда и Йоханнеса Бо заняла 4-е место, победила команда Франции.

Тандревольд выложила у себя в сторис скриншот сообщения от болельщика.

«Желаю тебе всего зла в мире, ты, уродливая, грязная шлюха... За то, что ты сделала сегодня, ты, вероятно, будешь страдать всю оставшуюся жизнь... Заурядная мразь, ни на что не способная... ###### #####... Надеюсь, что тебя вечно будет мучить совесть, что ты разрушила жизнь из-за своей максимальной некомпетентности», – написал один из пользователей инстаграма биатлонистке в директ.

Тандревольд о двух штрафных кругах: «Очень жаль команду. Многие могли бы выступить сегодня лучше меня»