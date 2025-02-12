Ингрид Тандревольд зашла на два штрафных круга на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2025
Тандревольд зашла на два штрафных круга в смешанной эстафете на ЧМ-2025.
Норвежская биатлонистка бежала первый этап. Она зашла на круг на стрельбе лежа (где стала единственной с кругом), а затем – и стоя.
Тандревольд передала эстафету на 20-й позиции с отставанием больше двух минут от лидера – сборной Франции.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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