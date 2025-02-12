  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Ингрид Тандревольд зашла на два штрафных круга на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2025
8

Ингрид Тандревольд зашла на два штрафных круга на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2025

Тандревольд зашла на два штрафных круга в смешанной эстафете на ЧМ-2025.

Норвежская биатлонистка бежала первый этап. Она зашла на круг на стрельбе лежа (где стала единственной с кругом), а затем – и стоя. 

Тандревольд передала эстафету на 20-й позиции с отставанием больше двух минут от лидера – сборной Франции. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по биатлону
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Норвегии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Франция была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Норвегия проиграла 13 секунд ходом
523 минуты назад
❄️ Чемпионат мира по биатлону-2025. Франция выиграла смешанную эстафету, Чехия – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я, Швеция – 5-я
38941 минуту назад
Александр Тихонов: «Верю, что у Винер найдутся достойные наследницы, но очень жаль, когда с арены уходят такие звезды»
2сегодня, 13:39
Юрлова-Перхт о завершении карьеры Бо: «Йоханнес просто устал держать этот высокий уровень. Он не может позволить себе занимать 20-е места»
1сегодня, 13:01
Екатерина Юрлова-Перхт: «Конкуренции у российских биатлонисток недостаточно, чтобы выйти и показать максимальный результат на Кубке мира»
6сегодня, 12:55
Юрлова-Перхт о сборе российских лыжников в Италии: «В биатлоне все намного сложнее. Мне кажется, что было бы трудно это оформить»
сегодня, 12:44
Нуждов и Шипулин примут участие в пресс-конференции, посвященной презентации полностью российской биатлонной винтовки «Грифон»
6сегодня, 11:05
«Это была бы катастрофа». Лыжи Лагрейда показали ложноположительный результат на фтор на чемпионате мира-2024
9сегодня, 10:53
Йоханнес Бо: «Чувствовал, что я не на пике формы – уставал во время гонок, это сказывалось на стрельбе. Сейчас форма на месте»
3сегодня, 09:10
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
26сегодня, 06:09
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
118 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Рекомендуем