Ингрид Тандревольд зашла на два штрафных круга на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2025

Тандревольд зашла на два штрафных круга в смешанной эстафете на ЧМ-2025.

Норвежская биатлонистка бежала первый этап. Она зашла на круг на стрельбе лежа (где стала единственной с кругом), а затем – и стоя.

Тандревольд передала эстафету на 20-й позиции с отставанием больше двух минут от лидера – сборной Франции.