Тандревольд о двух штрафных кругах: «Очень жаль команду. Многие могли бы выступить сегодня лучше меня»

Ингрид Тандревольд сожалеет о неудачно проведенном этапе в смешанной эстафете.

Норвежка бежала первый этап и зашла на два штрафных круга – один на лежке и один на стойке.

Сборная Норвегии в составе Тандревольд, Марен Киркеэйде, Стурлы Лагрейда и Йоханнеса Бо заняла 4-е место, победила команда Франции.

«Мне очень жаль команду. Разочаровываться в себе – это нормально, но сегодня, в смешанной эстафете, это затронуло стольких людей. Не только тех, кто участвовал в гонке сегодня, но и тех, кто мог бы принять участие.

Многие могли бы выступить сегодня лучше меня. И я могла бы дать Марен и ребятам гораздо более хорошую стартовую позицию. Я очень сожалею», – сказала Тандревольд .

«Мы мало что можем сделать. Все дело в стрессе. Она сказала, что чувствовала себя уверенно на лежке, но когда промахнулась, появилась нервозность», – добавил тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

«Это досадно, но таков биатлон. Вся четверка, которая выступала сегодня, будет бороться за медали в эти выходные. Ингрид очень опытна – и она, и все вокруг нее знают, что такое может случиться», – отметил Йоханнес Бо.

«Впереди еще много гонок. Даже если у Ингрид сегодня не получилась стрельба, она в хорошей форме», – сказал Мазе.