Юрлова-Перхт о сборе российских лыжников в Италии: «В биатлоне все намного сложнее. Мне кажется, что было бы трудно это оформить»
– Сейчас часть лыжников поехала в Италию, чтобы попробовать олимпийский снег. Может, биатлонистам в этот перерыв тоже нужно было так сделать?
– Думаю, что в лыжах инициатива исходила больше от спортсменов. Насколько я знаю, данный сбор – это индивидуальная история. Вставал ли вопрос по поводу биатлонистов, я не знаю. Было бы это здорово или нет? Мне кажется, что да, было бы здорово.
– Насколько это реально осуществить сейчас, учитывая, что у биатлонистов есть еще винтовка?
– Да, к сожалению, в нашем виде спорта все намного сложнее. Мне кажется, что было бы трудно оформить все это. Таким нужно заниматься сильно заранее. Либо просто ехать и искать возможность аренды оружия и патронов где-то за границей.
Конечно, лыжникам намного проще. Достаточно взять лыжи, палки и ботинки, чтобы провести классную работу в условиях европейского среднегорья, – сказала чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт.
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