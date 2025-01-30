«Мы всегда открыты для обсуждения правил». В IBU ответили на слова Самуэльссона о расширенной квоте норвежцев

IBU ответил на слова Самуэльссона о расширенной квоте норвежских биатлонистов.

Швед Себастьян Самуэльссон ранее назвал странным тот факт, что Норвегию в гонках чемпионата мира могут представлять по шесть спортсменов.

«Мы не общались с Себбе. Но если у него есть мнение о том, что это перебор, – прекрасно. Мы всегда открыты для обсуждения правил.

Как глава комиссии спортсменов он (Самуэльссон) вместе с ними (спортсменами) может в любое время выступить с предложением, если они захотят обсудить это правило», – заявил глава департамента коммуникаций Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер.

Стандартная квота на гонки ЧМ – четыре спортсмена от одной страны. Однако если в топ-15 общего зачета Кубка мира больше четырех представителей одной страны, она может выставить пять атлетов. Кроме того, победители прошлогоднего ЧМ обладают личной квотой в соответствующих гонках.