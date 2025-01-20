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  • Братья Бо, Лагрейд, Стремсхайм, Сорум, Ульдал, Тандревольд, Киркеэйде, Лиен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира
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Братья Бо, Лагрейд, Стремсхайм, Сорум, Ульдал, Тандревольд, Киркеэйде, Лиен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на чемпионаты мира и Европы.

ЧМ пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде, чемпионат Европы – с 29 января по 2 февраля в Мартелле.

Сборная Норвегии

Чемпионат мира

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Мартин Ульдал

Вебьорн Сорум

Женщины

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Марен Киркеэйде

Рагнхильд Фемстейневик

Чемпионат Европы

Мужчины

Ветле Шостад Кристиансен (выступит также в эстафете на Кубке мира в Антхольце)

Йоханнес Дале-Шевдал

Исак Фрей

Сверре Дален Аспенес

Йохан-Олав Ботн

Сиверт Баккен

Ветле Паульсен (только спринт)

Женщины

Юни Арнеклейв

Марте Крокстад Юхансен

Сири Скар

Каролине Эрдал

Эмилие Калкенберг

Гру Рандбю

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
Сверре Дален Аспенес
logoГру Рандбю
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoВебьорн Сорум
logoЭмили Калкенберг
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoчемпионат Европы
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoСиверт Гутторм Баккен
Исак Фрей
logoКаролине Кноттен
logoКаролине Эрдал
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Норвегии жен
logoМартин Ульдал
Сири Скар
logoЙоханнес Бо
logoМарен Киркеэйде
Ветле Паульсен
logoЧемпионат мира по биатлону
Йохан-Олав Ботн
logoРагнхильд Фемстейневик
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoИда Лиен
logoсборная Норвегии
logoВетле Шостад Кристиансен
logoТарьей Бо
logoЭндре Стремсхайм
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