Братья Бо, Лагрейд, Стремсхайм, Сорум, Ульдал, Тандревольд, Киркеэйде, Лиен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на чемпионаты мира и Европы.

ЧМ пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде, чемпионат Европы – с 29 января по 2 февраля в Мартелле.

Сборная Норвегии

Чемпионат мира

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Мартин Ульдал

Вебьорн Сорум

Женщины

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Марен Киркеэйде

Рагнхильд Фемстейневик

Чемпионат Европы

Мужчины

Ветле Шостад Кристиансен (выступит также в эстафете на Кубке мира в Антхольце)

Йоханнес Дале-Шевдал

Исак Фрей

Сверре Дален Аспенес

Йохан-Олав Ботн

Сиверт Баккен

Ветле Паульсен (только спринт)

Женщины

Юни Арнеклейв

Марте Крокстад Юхансен

Сири Скар

Каролине Эрдал

Эмилие Калкенберг

Гру Рандбю