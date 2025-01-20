Братья Бо, Лагрейд, Стремсхайм, Сорум, Ульдал, Тандревольд, Киркеэйде, Лиен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на чемпионаты мира и Европы.
ЧМ пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде, чемпионат Европы – с 29 января по 2 февраля в Мартелле.
Сборная Норвегии
Чемпионат мира
Мужчины
Мартин Ульдал
Женщины
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Каролине Кноттен
Ида Лиен
Марен Киркеэйде
Рагнхильд Фемстейневик
Чемпионат Европы
Мужчины
Ветле Шостад Кристиансен (выступит также в эстафете на Кубке мира в Антхольце)
Йоханнес Дале-Шевдал
Исак Фрей
Сверре Дален Аспенес
Йохан-Олав Ботн
Сиверт Баккен
Ветле Паульсен (только спринт)
Женщины
Юни Арнеклейв
Марте Крокстад Юхансен
Сири Скар
Каролине Эрдал
Эмилие Калкенберг
Гру Рандбю
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
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