Белорусские биатлонисты не выступят в гонках Кубка России в Демино из-за выборов президента в стране

Белорусские биатлонисты не выступят в оставшихся гонках в Демино на этой неделе.

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

25 января в Демино в рамках Кубка России пройдет спринтерская гонка, 26 января – большой масс-старт. Сегодня белорусские спортсмены приняли участие в индивидуальной гонке чемпионата России.

«Белорусы отправляются выбирать президента страны, и мы их не увидим в грядущие выходные», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».