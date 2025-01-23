Белорусские биатлонисты не выступят в гонках Кубка России в Демино из-за выборов президента в стране
Белорусские биатлонисты не выступят в оставшихся гонках в Демино на этой неделе.
Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
25 января в Демино в рамках Кубка России пройдет спринтерская гонка, 26 января – большой масс-старт. Сегодня белорусские спортсмены приняли участие в индивидуальной гонке чемпионата России.
«Белорусы отправляются выбирать президента страны, и мы их не увидим в грядущие выходные», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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