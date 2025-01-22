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Дегтярев провел встречу с Канделаки: «Обсудили активное участие телеканала «Матч ТВ» в популяризации всего российского спорта»

Министр спорта обсудил с Тиной Канделаки участие «Матч ТВ» в популяризации спорта.

«Провел встречу с журналисткой, телеведущей и медиаменеджером Тиной Канделаки. Обсудили активное участие телеканала «Матч ТВ» в популяризации всего российского спорта с учетом новых задач, которые сегодня стоят перед нашей отраслью.

В эфире «Матч ТВ» в прошлом году мы могли следить за первыми в истории «Играми Будущего» и Играми стран БРИКС. Корреспонденты канала вели теледневники с разных соревнований, в том числе из Якутска с Международных спортивных игр «Дети Азии», из Нижнего Новгорода со II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского.

Ежегодная церемония вручения Национальной спортивной премии также украсила телеэфир. На официальном сайте телеканала в 2024 году вышло порядка 4000 материалов, связанных с деятельностью Минспорта и проектов при его поддержке.

Отметил работу «Матч ТВ» на Международном форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе. Также обсудили информационное освещение предстоящего в этом году форума в Самаре.

Говорили и о предстоящем десятилетии «Матч ТВ». 2025 год обещает быть ярким на спортивные телесобытия», – написал Михаил Дегтярев

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
logoТина Канделаки
logoМатч ТВ
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Игры БРИКС
Игры Будущего
Политика
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